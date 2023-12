„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Mart Võrklaeva ühe parima investeeringu tootlus on 190%

„Eluetapist sõltuvalt on olnud perioode, kus olen saanud rohkem panustada portfelli ülesehitamisse, aga on ka perioode, kus olen näiteks kinnisvara soetamise eesmärgil pidanud investeeringuid realiseerima,“ lausub Eesti rahanduse käekäigu eest vastutav rahandusminister Mart Võrklaev (39), kes on lisaks aktiivsele poliitikuelule ka pikaaegne investor.