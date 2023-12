Kliendid on nördinud. Eesti Energia lubab netiühendust, kuid teenust pole

Valgamaa, Põlvamaa ja Võrumaa inimesed on pettunud, kuna maapiirkonnas elavatele inimestele Enefit poolt internetiühendust valguskaabliga, mis on koos Eesti Energia liinidega rajatud üle terve Eesti.

Ärilehega ühendust võtnus lugeja sõnas, et ettevõte saadab välja pakkumised, kus on võimalik tasu eest liituda nende kaabliga, aga jätab liitumisel mainimata, et läbi toodud kaabli interneti võimalust siiski hetkel ei ole.

„Niisiis maksavad inimesed liitumistasu, kaabli vedamise tasu postist majani ja ka tehniku tasu, kes tuleb välja ja kaabli võrguga ühendab,“ lisas lugeja. Internetiühenduse saamiseks aga võimalused puuduvad, kuna võrku haldav Eesti Andmesidevõrk MTÜ tõstis võrgu haldamise hinda ja ükski pakkuja ei ole nõus enam antud kaablist tulevat internetiühendust pakkuma.

Probleemiks on ühe baasvõrgu teenuse hinnatõus

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv ütles, et Enefit pole internetiteenuse pakkuja. Ta selgitas, et Enefiti rajatud võrk on viimane osa võrgust, mis jõuab kliendini ja mille külge ühendab liitunud lõppklient teenusepakkuja ehk operaatori (nt Tele2, Elisa, Telia jt) seadme selleks, et internet kasutajani jõuaks.

Enefiti side jaotusvõrk on teiselt poolt ühendatud piirkonna lähima baasvõrgu külge. Eestis on kaks suuremat baasvõrku: ELASA ja Eesti Andmesidevõrk MTÜ, kelle baasvõrk katab osa Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaast. „Selleks, et internetiteenuse pakkuja signaal jõuaks tema võrgusõlmest läbi Enefiti jaotusvõrgu lõppkliendini, tuleb internetiteenuse pakkujal sõlmida leping baasvõrguga ja tasuda teenuse eest baasvõrgu liitumise ja rendiga seonduvaid tasusid vastavalt kehtivale lepingule,“ ütles Kaiv.