Eestis populaarne veebipood ei kavatse loobuda plastkottidest

Zalando väitis üle aasta kestnud vaidluses, et ei suuda oma logistikat ilma kilekottideta korraldada. Veebipood leiab, et kilekottide asendamine kartongi või paberist alternatiividega ei vähenda pakendite mõju.

Zalando müüb paljusid kaubamärke ja ettevõttel ei ole võimalik oma sisemisi protsesse iga kaubamärgi jaoks kohandada, ütles Zalando pressiesindaja Bloombergile. Inditexi pressiesindaja ütles, et firma töötab ettevõttesiseselt ja koos partneritega, et saavutada eesmärk kaotada ühekordselt kasutatav plastmass klientidele selle majandusaasta lõpuks. Inditex on üks Zalando suurimaid partnereid.

Neli aastat tagasi võttis Inditex kohustuse loobuda 2023. aastaks kogu ühekordselt kasutatavast plastist klientidele. See hõlmab plastist riputusklambrite, kleebiste ja parfüümipakendite, samuti tellimuste kaitsmiseks kasutatavate läbipaistvate plastpakendite ehk polümeerkottide eemaldamist.

Jaemüüjad kogu maailmas kasutavad polümeerkotte, et kaitsta rõivaid niiskuse ja plekkide eest, kui need liiguvad tarneahela kaudu tehasest kauplusesse või klientide koju. Tööstusgrupi Fashion For Good andmetel toodab moetööstus igal aastal umbes 180 miljardit ühekordselt kasutatavat polümeerkotti rõivaste pakendamiseks. Kuigi enamik neist on tehniliselt taaskasutatavad, suunatakse suurem osa neist prügilatesse või põletatakse.

Inditex, nagu ka paljud teised rõivamüüjad, eemaldab tehases standardsed kilekotid kauplustes ja ladudes, kus pakitakse riided enne klientidele saatmist ümber teistesse materjalidesse. Inditexi pressiesindaja ütles, et kilekotid kogutakse hiljem kokku ja tehakse kättesaadavaks ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks.

Siiski jätkavad paljud jaemüüjaid polümeerkottide kasutamist, kuna arvavad, et kahjustatud riietel oleks suurem keskkonnamõju kui õhukesel kilekotil. Zalando ütles, et katsetab erinevaid võimalusi, et lahendada kogu tööstusharu hõlmav probleem pikemas perspektiivis, näiteks rõivaste teistsugune voltimine ja kilekottide paksuse vähendamine. Ettevõte lisas, et nende lähenemisviis keskendub selliste lahenduste väljatöötamisele, mis seavad esikohale materjalidest ja jäätmetest tuleneva mõju minimeerimise.