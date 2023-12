Kliendile lubati pakettreisil aiavaatega tubasid, mida ta aga ei saanud

Klient broneeris juuni lõpus nädalaks ajaks ööbimised Rhodosel Blue Se Holiday Village hotellis. Ta broneeris kaks 2-kohalist tuba ja ühe peretoa kolmele täiskasvanule ja 2-aastasele lapsele. Klient lisas, et reisikorraldaja pidi ise aru sama, et kõik inimesed ei ole nõus ühes voodis magama või et see täpsustatakse.