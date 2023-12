Ekspert: elektriautode osakaal suureneb, automaksust saab uue aasta jokker

„Uute sõidukite hinnad on aasta jooksul märkimisväärselt kallinenud ning seda on näha ka liisingu vaates. Hetkel võib ennustada, et see trend jätkub ka 2024. aastal,“ sõnab Soodla. Samas on hinnatõusu tempo kasutatud autode turul aeglustunud ning näha võib isegi väikest langust.