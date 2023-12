Eestlaste eriti kallid jõulukingid: veerandmiljoniline auto, ligi 30 000-eurone kihlasõrmus ja mitmetuhandene kleit

Kui on üldse üks aastaaeg, mil raha lugema ei peaks, siis selleks on jõulud. On hulk eestimaalasi, kes leiavad, et pühadeaeg on parim aeg, hellitamaks kas oma lähedasi või iseend tõeliselt luksuslike kingitustega. Siin on lood kallihinnalistest jõulukinkidest, mida eestimaalased teevad.