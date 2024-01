Veriffi asutaja ja tegevjuhi Kaarel Kotkas sõnas Ärilehele, et lõppenud aasta on olnud tõusude ja mõõnade aasta. „Viimane kvartal on meie valdkonnas ootuspäraselt kõige tegusam ja nii ka tänavu - detsember on verifitseerimismahtude poolest Veriffi jaoks läbi aegade parim kuu,“ märkis Kotkas.