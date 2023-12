Uus hingamine. Müügis olnud hinnatud viinaköök leidis ostja

Ta lisas, et äri on mõjutanud ka hinnatõusud: „Energiakulud on teinud äri ajamise keerulisemaks, tooraine hind on mitme aastaga tõusnud mitu korda.“ Viinaköögi peamised toorained on marjad ja piiritus. „Hinnad on mitu korda tõusnud. Jutt pole kümnetest protsentidest,“ sõnas ta toona.