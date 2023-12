Uuest aastast muutub Elroni sõiduplaan

Idasuunal on oodata täiendavate ajutiste kiirusepiirangute tõttu sõiduaegade pikenemist, mis on liiniti erinevad. Näiteks Tallinn – Aegviidu sõiduaeg jääb samaks, Tallinn – Tartu liinil pikeneb sõiduaeg sõltuvalt väljumisest kehtiva graafikuga võrreldes 2–9 minutit , Tallinn – Narva liinidel 9–15 minutit. Sõidugraafiku ja rongiringluse muutmise tõttu mõnede väljumiste puhul sõiduaeg ka lüheneb.

Ajutised kiirusepiirangud

Eesti Raudtee on tuvastanud 39 kõrgendatud riskiga ülesõidukohta, kus ohutuse kindlustamiseks kehtestatakse kuni 2024. aasta juunikuuni reisirongidele ajutised kiirusepiirangud. Tähelepanu all on ka ülesõidukohad, kus reisirongide ja raudtee turvangusüsteemide koostoime on olnud häiritud ning ülesõidukoht ei ole nõuetekohaselt autoliiklusele sulgunud.