Guido Pärnits meenutab Ülemiste keskuse algusaega: öeldi küll, et nii lolli kohta ikka annab otsida

Teid on ajakirjanduses nimetatud Eesti kaubanduskuningaks. Kuidas teile see tiitel meeldib?

Eks ikka on uhke tunne. Aga kui päriselt mõtelda, siis kaubanduskeskus ise ei ole kaubandus. Kaubandus on ikkagi millegi müümine, meie tegeleme teistmoodi asjadega. Aga tõesti, kaubandust seostatakse eelkõige kaubanduskeskusega ja kuna Ülemiste on kõige suurem ja ütlen ka – kõige parem – ja kuna ma olen Ülemistes töötanud algusest peale, 22. aastakäik käib, siis noh, võib ju niiviisi illustreerida küll. Vanemat selle ala tegijat Eestis ei ole praegu.