Venemaa keskpanga juht avaldas, mis Venemaale kõige enam haiget teeb

Nabiullina on rahvusvahelisel finantsmaastikul tunnustatud tegija. Ukraina sõja eskaleerumise järel räägiti korduvalt sellest, et ta plaanib tagasi astuda, ja isegi sellest, et teda hoitakse pangajuhi kohal vastu tema enda tahtmist. Euroopa keskpankade juhid arutasid isegi, et võib-olla on vaja Nabiullinale ühel hetkel pakkuda varjupaika. Tema tarkust hinnati tõesti väga kõrgelt. Ent ametis on ta tänaseni. Tema on ka üks neist, kelle abil on Venemaa majandus järjest karmistuvate sanktsioonide kiuste vastu pidanud.