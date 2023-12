Jõulud tõid massiivse pettuste laine ka Facebookis. Rünnakud heausksete Eesti inimeste vastu viivad neilt kümneid tuhandeid eurosid

Viimastel nädalatel on netipetturid iseäranis aktiivseks muutunud Facebooki turuplatsil, kus nad annavad turmtuld iga Eesti inimese pihta, kes on mõne müügikuulutuse üles pannud. Selle kõrval on kasutatud mitmeid teisi petuskeeme, millega on eestimaalased suuri summasid kaotanud.