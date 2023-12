SUUR LUGU | Aastakümneid tegutsenud Tallinna väikepoed võitlevad visalt ellu jäämise nimel. „Ma üldse mõtlen, et peaks ta kinni panema.“

Mitmed Tallinnas tegutsevate väikeste toidupoodide omanikud tõdevad, et nii kehva aega, kui on praegu, nad ei mäletagi. Teised ütlevad aga, et tänu pikaajalisele tegutsemisele on neil lojaalsed kliendid ja toimiv ärimudel, mis aitab ära elada.