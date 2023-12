Läti ettevõtte pealtnäha lihtne lahendus on jõudnud ka Eestisse. Kas see aitab meil tervislikumalt elada?

Ühiskonnas pööratakse üha enam tähelepanu tervislikele eluviisidele. Üheks neist on juua piisavalt vett, et tagada organismis vajalik kogus vedelikku. „H2YO“ pakub omapoolset lahendust.“H2YO“ seadmeid paigaldatakse praegu 50 ettevõttesse Lätis ja Eestis ning äsja paigaldati esimene seade Hollandis. „Läti on meie jaoks olnud nagu testkeskkond,“ ütles Blumenthal. Ettevõte ise kutsub oma toodet „tervisejaamaks“.