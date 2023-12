Välisministeeriumi ekspert: hinnanguliselt on Venemaal 400 miljardit eurot vähem kulutada

Ministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kauba kontrolli osakonna äsja ametisse astunud peadirektor Kadri Elias-Hindoalla annab Delfi Ärilehe intervjuus mõista, et mõttevahetused uute sanktsioonide üle on samameelsete liikmesriikide ringis juba alanud. Ligikaudu 40% sõjaeelsest kaubandusest Venemaaga pole veel sanktsioonidega piiratud. Arutelu selle üle, kas külmutatud Venemaa keskpanga varad Ukraina hüvanguks kasutusele võtta, on alles algusjärgus.