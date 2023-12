President Ilves: meil on raha vaja, et kaitsta riiki. Minu arvates peaksime tõstma tulumaksu

Oma riik on kallis asi, riigikaitse võtab kogu vaba raha ära.

Tõstke makse! Nimetage see sõjamaksuks. Sõda käib Euroopas ja me ei saa hakkama. Kui oleme põgenikelaagris Rootsis või Saksamaal või toidupala eest kuskil Põhja-Rootsis raietöödel, nagu pidi olema minu matemaatikageeniusest isa, on hilja öelda, et oleks ikka võinud natukene rohkem makse maksta ja Eestit kaitsta.

Aga makse ei tohi ju tõsta! Vähimagi tõusu peale tuleb kuus kuud üldrahvalikku raevu, mida ajakirjandus mõnuga õhutab.

Halloo, me oleme ainuke riik Euroopas, kus ei ole automaksu, ja nüüd on selline kisa, et pole otsa ega äärt. See on taas kapseldumise näide. Maksud ja maksutase, mis olid arusaadavad ja põhjendatud viimased 20 aastat, ei saa olla enam piisavad.

Mis on muutunud?

Meil on sõda! Sõda! Me ei saa nii, et paneme samamoodi edasi.

Minu arvates peaksime tõstma tulumaksu. Näiteks vähemalt 24% peale. On väga hea, et riigikaitsele oleme andnud kolm protsenti SKTst. Aga vaja on enam! Külma sõja ajal oli USAs kuni kümme protsenti, Saksamaalgi olid 80. aastatel kaitsekulud neli protsenti SKTst. Miks? Sest oli oht.

On uskumatu lugeda Eesti ajakirjandust, kus ühel küljel on Kremli suuvoodri Solovjovi või ekspresident Medvedevi ähvardus hävitada Balti riigid ja lehekülge pöörates on seal „Oi, kui loll valitsus, tahab automaksu teha, kuidas me selle üle elame!“. Kas te ei vii siis neid kaht asja kokku? Meil on raha vaja, et kaitsta riiki, meil on raha vaja, et teha efektiivse taristuga riiki, meil on sõda ukse taga.

Kui Ukraina kaotab või Trump võidab USA valimised ja tõmbab NATOst välja, mida ta on korduvalt lubanud teha, siis oleme siin omapead. Ainus, kes meid kaitseb, on… kas tuumariik Prantsusmaa? Oma pehmelt öeldes mõõduka sooviga meid päriselt kaitsta.

Loe Erik Moora intervjuud president Ilvesega siit.