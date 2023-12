TABEL |Suured muutused maailma majanduses. Kes suurtest tõuseb, kes langeb?

Järgneva 15 aasta jooksul on Suurbritannia majandus Euroopa edukaim ning vahe Saksamaaga väheneb. Samal ajal jääb Prantsusmaa neist üha enam maha. CEBR-i SKT kasvu prognoos näitab Suurbritanniale 1,6-1,8 protsendilist kasvu kuni aastani 2038 ning see tähendab, et nad suudavad taas tõusta maailma suuruselt 6. majanduseks. Seega suudab riik saada lahti Brexitiga alanud majandushädadest, millele on järgnenud koroona- ja inflatsioonišokid.