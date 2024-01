Roheenergia- või naftaaktsia? Oodatava intressimäärade languse valguses ennustavad investorid edu seinast seina sektoritele

SEB varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev sõnab, et kuna võlgade refinantseerimine ja teenindamine on endiselt võrdlemisi kallis, võiks uuel aastal keskmisest paremini minna ettevõtetel ja sektoritel, kus võlakoormus ei ole ülemäära suur. Seega võiks oodata nende sektorite taastumist, mis on viimastel aastatel palju pihta saanud, nagu taastuvenergia- ja väikeettevõtted.