Eestiski tegutsev kosmeetikaettevõte on muutnud meelt oma Venemaa äri müümise osas

Avon teatas 2022. aasta kevadel pärast Ukraina sõja algust, et peatab investeeringud Venemaal. Ettevõtte pole teatanud ametlikult, et lahkub Venemaalt. 2023. aasta aprillis alustas kontsern ettevalmistusi oma ainsa Venemaa ettevõtte Avon Beauty Products Company LLC müümiseks.

Novembris saatsid investorid Avonile ostupakkumise, kuid Natura & Co teatas, et on otsustanud varasid mitte müüa ja hoida äri Venemaal. Natura Siberica, Arnest Group of Companies ega Avon pole teemat kommenteerinud.