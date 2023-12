Eesti Energia pahameele alla sattunud jõulutervitustest: ühtegi töötundi ei läinud selle tõttu kaotsi

„Nagu varasematel aastatel, ei teinud Eesti Energia pühade ajal kulukat meediakampaaniat ega paljudes ettevõtetes senini tavaks olevaid kingitusi äriklientidele, vaid suuname need vahendid suure mõjuga haridus- ja järelkasvuprojektidesse nagu Lae End, Energia Avastuskeskus, Rakett69 või Positron, mille eesmärk on populariseerida reaalainete haridust noorte seas ja nii soodustada elektrike, inseneride jt valdkonna jaoks vajalike erialade järelkasvu,“ märkis Komp. Varasemalt on Eesti Energia kinkinud ka paljulapselistele peredele võimaluse külastada Energia Avastuskeskust, Läti ja Leedu tütarettevõtted on toetanud ka kohalikke SOS lastekülasid.