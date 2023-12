Hiina miljardärile Wang Chuanfule kuuluva BYD-i turundajad on BYD-i nimetanud suurimaks automargiks, millest keegi midagi kuulnud ei ole. See hakkab muutuma.

Tänavu on nad müüdud elektriautode poolest Teslast peaaegu mööda läinud. Kui see lähiajal juhtub, on see peale kõige muu ka selge märk, et globaalsel autoturul hakkab Hiina mõju hoogsalt kasvama.