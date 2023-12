Jaekett: suur allahindlus tõi eestlaste armastatud roa tagasi jõululauale

„Loomulikult on inimesi, kes ostavad kingitusi ette, aga juba teist aastat näeme trendi, kus pühadeostud ja kingid tehakse viimasel minutil, sest oodatakse veel viimaseid aastalõpu lisa-allahindlusi ja kampaaniaid. Inimesed teavad, et Prismad on avatud ööpäevaringselt ning see maandab inimestes üleliigset kingistressi,“ lisas ta. Nii olid tänavu kõige aktiivsemad päevad jõulutoidu ja muude ostude tegemiseks 23. ja 22. detsember.