2023. aasta eluasemeturu ülevaade: ostjate oodatud suur hinnasula jäi tulemata

Kuigi pankade väitel ei ole enamikel peredel juba enam kui aasta rahalist võimekust soetada kodu mõnda uude kortermajja ning ka järelturu korterid on muutunud Tallinnas leibkondadele keskmiselt kättesaamatumaks, pole see tendents kinnisvaraturule mõju avaldanud. Seda ka olukorras, kus tööpuudus on asunud veidi jõulisemalt suurenema ning tarbijakindlus on taaskordselt halvenenud. Eliste põhjendab seda sellega, et suur hulk elanikkonnast, keda sellised arengud esmajärjekorras puudutavad, ei ole kinnisvaraturul olnud kunagi potentsiaalsed ostjad ning seetõttu ei mõjuta nende toimetulek turgu tervikuna. 2023. aastal soetasid kinnisvara eeskätt keskmisest jõukamad elanikud, kelle jaoks laenuraha mõningane kallinemine ei olnud ülemäära suureks koormaks.