Mündikorje jätkub Omniva kaudu ka uuel aastal

„Mündikorje kampaania pilootprojekt on osutunud väga populaarseks. Kolme kuu jooksul pakutud võimalus postkontori kaudu münte tagastada on aidanud uuesti ringlusse tuua üle 3 miljoni mündi,“ ütles Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve.

Ta tõi välja, et kõigi kampaanias osalenud inimeste abiga on saavutatud ka mündikorje pilootprojekti eesmärk – koguda ringlusest kokku eelkõige väikese nimiväärtustega mündid. Kõige rohkem on tagastatud just 1- ja 2-sendiseid, mis moodustavad mündikorje kogumahust 65%.

„Iga tagastatud mündi võrra tuleb Eesti Pangal vähem münte juurde toota. Nii on mündiringluse keskkonnajälg kokkuvõttes veidi väiksem ning ka keskpanga kulud müntide soetamisele on selle võrra väiksemad,“ lisas Roosve. Mündikorje käigus kogutud müntidega saab Eesti Pank rahuldada umbes kolme kuu keskmise mündinõudluse.

Eesti Pank ja Omniva leppisid kokku, et jätkavad mündikorjega ka uuel aastal, sest müntide tagastamine on olnud isegi väikese teenustasu juures endiselt aktiivne ning inimesed on võimaluse hästi omaks võtnud. „Inimeste huvi teenuse vastu on jätkuvalt olemas ja münte käiakse Tallinna Järve ja Tartu Kvartali postkontorites vahetamas iga päev. Iseteeninduslikud mündilugemismasinad loevad toodud mündid üle ja väljastavad selle kohta kviitungi, mille eest saab siis postkontorist vastava summa eest teenuseid osta või siis teenustasu eest kupüüride vastu vahetada,“ rääkis Margit Ratnik, Omniva finants- ja vahendusteenuste juht.

Mündivahetusteenusega on Omniva kahes postkontoris plaanis jätkata kuni ümardamisreeglite selgumiseni. Arvestades 1- ja 2-sendiste tootmise suurt mõju keskkonnale ning seda, et mündid ei jõua tagasi ringlusse, on keskpanga vaatest mündiringluse heaks toimimiseks püsiv lahendus 1- ja 2-sendiste ümardamisreegli kehtestamine.

Seetõttu on Eesti Pank teinud ettepaneku ja rahandusministeerium saatnud huvigruppidele arvamuse avaldamiseks 1- ja 2-sendiste euromüntide ümardamisreeglite väljatöötamiskavatsuse. Ümardamisreeglite kohaselt võiks hakata poekassas ostukorvi lõpphinda ümardama lähima 5 sendini, aga üksnes siis, kui ostja maksab sularahas.