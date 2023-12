Suur 2023. aasta kodulaenude ülevaade

Keskmine kodulaenu võtja on aktiivses tööeas inimene. Üldistades saab öelda, et kuni 40-aastased laenuvõtjad moodustavad 72% kõikidest laenuvõtjatest, nende osakaal on seejuures tõusnud 7 protsendipunkti, olles varem 65%.

Keskmiselt võetakse laen uus laen 25,1 aastaks. Eelmisel aastal võeti laen keskmiselt 23,4 aastaks. Kuna keskmine laenusumma on kasvanud, siis on ootuspärane ka keskmise laenuperioodi pikenemine.

2023. aasta märtsist kuni aasta lõpuni kestev energiatõhusate varade kampaania tulemusena on huvitav teha sissevaade ka A-energiaklassiga varadele. Piirkonda arvestamata on A-klassi varade soetamiseks võetav laen keskmiselt korteri puhul 168 000 eurot ja maja puhul 213 000 eurot.

Üle-eestiliselt on kõikides maakondades keskmised laenusummad nüüd üle 50 000 euro. Ida-Virumaa laenusumma tõusis protsentuaalselt kõige enam, 35%. Keskmine laenusumma on seal kasvanud 4000 euro võrra 52 000 euroni, samas on Ida-Virumaa keskmine laenusumma maakondade lõikes madalaim. Valgamaal tõus keskmine laenusumma 32% ehk 13 000 euro võrra, olles 61 000 eurot.

Järgneb Tartumaa keskmise laenusummaga 121 000 eurot. Seal on summa aastaga kasvanud 10 000 eurot. Kolmandale kohale on tõusnud varem neljandal kohal olnud Raplamaa 95 000 euroga (laenusumma kasv 7000 eurot) ning neljandaks jäi Pärnumaa 92 000 euroga. Pärnumaal on keskmine laenusumma seejuures kahanenud 1000 euro võrra.

Keskmine eluasemelaenu summa kasvas Swedbanki statistika põhjal aastaga 12 000 eurot ja jõudis 125 000 euroni. On igati mõistetav, et kui piirkonniti on kinnisvara hind erinev, siis on see korrelatsioonis ka laenusummadega. Kõige kallim on kinnisvara Tallinnas ja Harjumaal ning seal on laenusumma keskmiselt 147 000 eurot. Aastaga on see summa seejuures kasvanud 13 000 euro võrra.

2023. aasta jääb meelde kui aasta, mil euribor tõusis 4 protsendini, sundides paljusid tegema oma pere eelarves muudatusi. On olnud raske aeg, kuid aasta lõpp on toonud lootust, et järgmisel aastal läheb kergemaks.

Keskmine laenuvõtja on 36-aastane ja see vanus on veidi alla tulnud, aasta tagasi oli keskmine laenuvõtja 37-aastane. Vanuse järgi jagades moodustavad suurima grupi ehk 26% kodulaenuvõtjatest 31- kuni 35-aastased inimesed. Siin vanusegrupis on ühtlasi toimunud ka kõige kiirem tõus, 3 protsendipunkti. Eraldi mainimist väärib seejuures, et selles vanusegrupis võetakse ka kõige suuremad laenud, keskmiselt 146 000 eurot.

Üle 40-aastaste vanusegrupis on laenuvõtjate osakaal on langenud 35 protsendilt 28 protsendile. Selline langus on mõnevõrra üllatav, kuid samas on just selles vanuseklassis olnud viimastel aastatel järjepidev tõus, eriti koroonaperioodil. Siis soetasid 40+ vanusegrupi laenuvõtjad teist kodu või suvekodu. Laenuvõtjate vanusegrupis kuni 25-aastased on toimunud 3-protsendiline tõus ja nemad moodustavad nüüd 9% kõikidest laenuvõtjatest.

Enim laene võetakse Tallinnas ja Harjumaal ning siin on osakaal seejuures tõusnud 59 protsendilt 61 protsendini. Väga pikka aega oli Tallinna ja Harjumaa osakaal suurusjärgus 63-64 protsenti, vähenema hakkas see koroonaperioodil. Nüüd saab tõdeda, et Tallinna ja Harjumaa laenuvõtjate arv on taas tõusuteel ja lähenemas oma tavapärasele tasemele. Sealjuures on põnev, et nii Tartumaal kui ka Pärnumaal on laenuvõtjate osakaal langenud vastavalt 16 protsendilt 15-le ja 6 protsendilt 5-le ning ümberjaotumine on toimunud teiste maakondade vahel.

54% laenuvõtjatest on netosissetulek kuni 2000 eurot ning üle 3000 eurost sissetulekut teenib 18% laenuvõtjatest. 58% laenuperede netosissetulek on kuni 3000 eurot. 42% laenuperedest teenib vähemalt 3000 eurot ja neist juba ligi pool on majaostjad.

Sissetulekute juures tuleb siiski rõhutada, et 43% laenuvõtjatest võtavad laenu koos, seega liidetakse nende sissetulek laenu teenindamiseks kokku. Korteriostjatest võtab laenu üksi kolmveerand ning majaostjatest kolmandik.

Omafinantseering