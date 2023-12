Populaarse asumipoe omanik: mingi hetk oli meil hästi raske, isegi palkasid oli keeruline maksta

Enam kui paarkümmend aastat on tegutsenud ka Uue Maailma Tüdrukute pood, mida peab Kaire Ree (59) aadressil Videviku 6. Selles 1995. aastal OÜ Tüdrukud nime all registreeritud ja 1996. aastal tegevust alustanud kaupluses on väga suur toiduainete sortiment – alates värsketest puu- ja juurviljadest kuni värske liha- ning kondiitritoodeteni välja.