Vanalinna väikepoe pidaja: ma pean ööpäev läbi müüma, et renti maksta

Kuigi vanalinnast eriti palju toidupoode ei leia, mõni seal siiski on. Üks on näiteks Pika jala jalamil aadressil Rataskaevu 2 tegutsev Kolmjala kauplus, mis on lahti 24/7. Kaupluse omanikud on Luule Seifullen (61) ja Külli Kalm (64) läbi 21 aastat tagasi asutatud ettevõtte Kolmjalg OÜ. Paarikümne tegevusaasta jooksul on pood asukohta muutnud, praeguses asukohas olnud oma kümme aastat.

„Meil on nagu külapood, meie kliendid on inimesed, kes vanalinnas elavad,“ räägib Luule Seifullen. Kuigi turiste käib kaupluses ka, on enamus poe külastajaid siiski kohalikud ja koolilapsed. Ka on ööpäev läbi lahti olev poodi tihti vahepeatuseks vanalinna söögikohtade töötajatele, kes tellivad Rataskaevu, Pika, Nunne ja Pika jala nurgale takso, et koju minna ja enne seda käivad poest läbi, et õhtuks koju süüa osta.