Hiina tehnoloogiaettevõte tuleb esmakordselt turule elektriautoga

SU7, mille tähekombinatsioon tähistab sõnapaari Speed Ultra, saabus külaliste ette Hiina riikliku konverentsikeskuse laval. Auto näitamine lõppes tegevjuhi ja kaasasutaja Lei Juni esitlusega tuhandetele inimestele. Lei kulutas tunde rääkimaks auto erinevatest omadustest, mis hõlmasid muuhulgas seda, et auto suudab sõita 800 kilomeeterit ühe laadimisega. Sõiduki tippkiirus peaks ulatuma 265 kilomeetrini tunnis. Viieistmeline sedaan on varustatud Hiina turuliidiri Contemporary Amperex Technology ja BYD akudega.

Xiaomi elektriautode pool on tegevjuhi Lei 10 miljardi dollariline investeering, mis peaks oluliselt raputama transpordisektorit. Täpselt nii nagu Xiaomi tegi kümnend tagasi nutitelefonide vallas. Muuhulgas teatas Lei kui aktiivne riskiinvestor, et tegemist on tema viimase suurima rahalise panusega ettevõtluses.

„Xiaomi eesmärk on luua unistuste auto, mis on sama hea kui Porsche või Tesla,“ ütles tegevjuht esitlusel. Samas peab tõdema, et 2021. aastal, mil ta ettevõte teatas elektriautode tootma hakkamise plaanist on seadusandlus ja konkurents Hiinas oluliselt muutunud.

Peking on piiranud tootmislubade andmist uutele turule tulijatele, mis tähendab, et Xiaomi peab oma elektrisõidukite tootmiseks tegema koostööd riigile kuuluva Beijing Automotive Group Co.-ga. 2022. aastal lõppesid ka Hiina riiklikud toetused, mis hüvitasid tarbijatele elektrisõidukite ostmise eest koguni 60 000 jüaani (8440 dollarit). SU7 võitleb oluliselt ka tähelepanu pärast turul, kus on sadu elektriautode mudeleid kümnetelt kaubamärkidelt.