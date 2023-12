Legendaarse väikepoe pidaja: viimased kolm aastat on olnud kõige kehvem aeg üldse

„Viimased kolm aastat on olnud [poe jaoks] kõige kehvemad ajad üldse,“ räägib aadressil Ristiku 54 tegutseva Kolde poe omaniku poeg David. Tema sõnul on sellesse panustanud nii koroonapandeemia, inflatsioon kui ka alkoholimüügi litsentsiga seonduv regulatsioon, mis piirab väikepoodidel kange alkoholi müüki. „Muidugi on konkurendid kõik suured ketid ka – A1000 Market, Selver ja Rimi – kõik naabrid, kes ehitavad oma kaupluseid.“