Kokkola suurtööstuspiirkonnas tegutseb 21 tootmisüksuses 16 ettevõtet. Piirkonnas valmistatakse muuhulgas akukemikaale ning seal asub Euroopa suuruselt teine ​​tsingitehas.

Tegemist on poliitiliste streikidega, mida korraldab Tööstusliit protestiks valitsuse tegevuse vastu. „Tegemist on ettevõtetega, mis mõjutavad ühiskonna tegevust laialt,“ ütles Soome Tööstusliidu esimees Riku Aalto. „See on olnud raske otsus.“

Ka ametiühingute liit Pro esitas neljapäeval teate streigist.

Streigid toimuvad 1.-2. veebruar, kuid tehaste sulgemine kestab mitu nädalat. Neste tegevjuhi Sami Ryynäneni sõnul suletakse täielikult Neste rafineerimistehas Porvoos.

Soome Tööstusliidu keemiasektori juhi Toni Laiho sõnul puudutavad streigid 2000 liitu kuuluvat töötajat Porvoos ja Kokkolas. Kokku töötab mõlemas tööstuspiirkonnas 7000 töötajat.

Töötajate ametiühingud on kogu sügise streikinud, et seista vastu Petteri Orpuse parempoolse valitsuse poolt läbi surutud tööpoliitilistele meetmetele. Parempoolne valitsus on otsustanud rea meetmeid, mis õõnestavad töötajate ja ametiühinguliikumise positsiooni. Ametiühingud on nende meetmete vastu.

Tööstusliit ja teised töötajate organisatsioonid nõuavad, et valitsus ja tööandjad arutaksid kõiki valitsuse meetmeid tervikuna, mis võimaldaks kompromisse. Valitsus ei ole sellega aga nõustunud.

Tööstusliit on valitsuse kavatsuste hulgas muu hulgas vastu poliitiliste streikide piiramisele, kohalike lepingute laiendamisele, tähtajaliste lepingute sõlmimise lihtsustamisele, esimese haiguspäeva tasustamata jätmisele ja vallandamise lihtsustamisele.

Ka Neste tegevjuht Ryynänen kirjeldas nafta rafineerimistehase sulgemist kui tagasilööki valitsuse soovimatusele pidada läbirääkimisi töötajatega. Tema sõnul maksavad valitsuse reformide eest ainult töötajad. „Kui peaminister Orpo väidab, et kõik vahendid on laual, siis tähendab see, et kõik vahendid on jälle suunatud ühe ja sama grupi - töötajate vastu,“ ütles ta.