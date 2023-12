Circle K kütuseturu ülevaade: uueks aastaks nähakse pakkumises puudujääki

Märtsis hakkasid prognoosidesse üha tugevamalt ilmuma skeptilised noodid majanduse taastumise võimalikkusest. „Kui aasta alguses loodeti, et suurte riikide majandusnäitajad hakkavad vaikselt pöörduma majanduse kasvu poole, siis esmalt USA pankade raskused ja seejärel ka Euroopa pankade raskused ehmatasid finantsturge korralikult ning järjest rohkem räägiti eesootavast panganduskrahhist ja üldisest majanduslangusest. Kõik see mõjutas ka nafta hinda negatiivselt,“ rääkis mootorikütuste hinnastamisjuht.

„Võib öelda, et aasta algas maailmaturul pigem optimistliku noodiga, kuna loodeti, et Hiina loobumine pikaaegsetest COVID-19 rangetest piirangutest annab sealsele majandusele hoogu juurde ning nafta nõudlus, seega ka nafta hind, kasvab,“ ütles Sassi.

„Toornafta hind oli sel aastal oluliselt stabiilsem kui eelmisel aastal. Kui mullu liikus nafta hind vahemikus 80 – 130 USD/b, siis sel aastal on hinnatase olnud valdavalt 80 USD/b juures. Kui vaadata nafta hinna aritmeetilist keskmist, siis 2022. oli see 99 USD/b, tänavu aga 82 USD/b,“ võrdles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Ta tõi välja, et 2022. aasta suurimaks hinna mõjutajaks oli mõistagi sõda Ukrainas, mis raputas paigast senised tarneahelad. Käesoleval aastal mõjutasid Sassi sõnul hindu kõrged intressimäärad, üldine majanduslik olukord ja OPEC-i püüded hoida hinda neile sobival tasemel.

Oktoobris vapustas turge Hamasi rünnak Iisraeli vastu. Kuigi Iisrael ei ole naftatootja, mõjutas olukord siiski ka naftaturge, kuna kardeti, et konflikt võib piirkonnas laieneda. Konflikti eskaleerumist õnneks ei toimunud ning nafta hinnale toimuv suuremat mõju ei avaldanud.

Aasta viimastel kuudel on Sassi sõnul maailmaturu nafta hinda mõjutanud eelkõige USA naftatoodangu rekordtase samal ajal, kui globaalne nõudlus on püsivas languses. Saudi Araabia juhtimisel viljeldav kärpepoliitika OPEC-is on Sassi sõnul süvendanud lahkhelisid ühendusse kuuluvate riikide vahel: „Hoolimata tootmiskärbetest ei ole nafta hinda suudetud soovitud tasemel hoida ning nii tuldi aasta lõpus peale edasilükatud OPEC kohtumist välja ebatõenäoliste kärpeteadetega. Pealesunnitud tootmiskärped ei vastanud aga 16 aastat OPEC-isse kuulunud Angolale, kes detsembris teatas ühendusest lahkumisest.“

Sarnaselt aasta algusele jälgitakse turgudel ka aasta lõpus pingsalt Hiinas toimuvat, kuna Hiina näol on tegu suurima nafta importijaga. „Paraku pole aga prognoosid enam optimistlikud, nagu need olid aasta alguses. Reitinguagentuur Moody’s alandas Hiina krediidiskoor ning lootus, et Hiina majandus kasvule pöörab, kipub kaduma,“ tõdes Sassi.

OPEC-i viimases turuprognoosis toodi siiski välja, et nõudluse kasv ületab tuleval aastal OPECi väliste tootjate mahtude kasvu ning 2024. aastaks nähakse pakkumise defitsiiti. Nõudluse kasvu suurenemine peaks OPEC-i prognoosi kohastelt tulenema eelkõige majandusaktiivsuse kasvust Hiinas. EIA (U.S. Energy Information Administration) prognoosib lähtuvalt OPEC-i viimasest kärpeplaanist samuti 2024. aasta I kvartaliks nõudlusest väiksemat pakkumist. Samas muudab globaalne majanduse olukord ning langev nõudlus turud pigem ettevaatlikuks ning EIA viimase prognoosi kohaselt nähakse Brent toornafta 2024. aasta keskmiseks hinnaks 2023. aastaga sarnast 82,57 USD/b taset.

