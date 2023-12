E-poodlejate hirm: kas tasuta tagastamise ajastu on lõppemas?

CNNi teatel on ameeriklased harjunud tasuta tagastustega, kuid üha enam võtavad jaemüüjad tasu, kuna tagastused survestavad jaemüüjate kasumiliini. Näiteks H&M ja teised ettevõtted on kõik lisanud posti teel tagastamise eest saatmistasu. Amazon on hakanud klientidelt nõudma 1 dollari suurust tasu, kui nad ei tagasta kaupu otse Amazonile kuuluvatesse kauplustesse.