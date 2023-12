INTERVJUU | Raivo Hein: vaesust saab maksustada vaid teadmiste ja haritusega

Hein üllatub isegi, kui tõdeb, et tema sotsiaalmeedia jälgijate arv on viimasel aastal plahvatuslikult kasvanud. Aktiivse sisuloojana on talle just 2023. aastal saabunud hulga päringuid koolidesse esinema tulla. Tihe graafik tähendab tihti mitut kohtumist päevas.

Hiljuti jagasid X-is (endise nimega Twitteris), kuidas üks klassijuhataja ütles kooli juhtkonna otsuse tõttu su esinemisele ei. Nimelt ei meeldinud juhtkonnas kellelegi mõte, kus olid Eesti Päevalehele antud intervjuus öelnud, et maksustada tuleks vaesust, mitte rikkust. Mis järeldusi sa taolisest äraütlemisest tegid?

Mulle pole varem ega hiljem taolisi äraütlevaid kirju tulnud. Mu tegevus on õnneks positiivne – enamik koolijuhte ja õpetajaid seda ka mõistavad. Kuid selline suhtumine tolle direktori poolt tekitab sügavat kummastust – sinu poliitilised vaated ei luba lastele kutsuda lektorit, kes propageerib rikkaks olemist ja ise hakkama saamist. Kuidas see on võimalik? Veelgi koomilisemaks teeb asja see, et esinemiskutsed tulevad tavaliselt laste initsiatiivil.

Ma olen tõesti öelnud, et vaesust tuleks maksustada, kuid see mõte on tegelikult kontekstist välja rebitud. Võttes ainult selle lause, siis see tõesti tähendaks seda, et vaestelt peaks rohkem maksu võtma. Mõnel juhul võib see töötada nii, nagu Šveitsis ühes kantonis on proovitud. Kuid minu öeldu taga oli idee, et me peame vaesusega võitlema. Ja kui me millegagi tahame võidelda, siis me tõstame makse. Täpselt nii, nagu tubaka või alkoholi puhul tõstetakse aktsiise. Kui me tahame vaesusega võidelda, siis me peaksime võitlema sellega hariduse ja teaduse kaudu ehk panna vaesus lõivu maksma teadmistele läbi hariduse ja harituse.

Kui sa tänast valitsust ja poliitilist kultuuri vaatad, siis kuidas sa seda hindad? Võid sa selle vaatepildiga rahul olla, mis riigikogust vastu vaatab?

See, mis hetkel toimub, on sotsiopaatide ja psühhopaatide võidukäik. Riigikogu vasakpoolne rida on ju välja öelnud, et nende partei...