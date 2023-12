GRAAFIKUD | Kes olid aktsiaturul 2023. aasta suurimad võitjad ja kaotajad?

Majanduses valitsev kaos ja pöörane hinnatõus aitasid anarhokapitalisti Javier Milei tänavu Argentina presidendiks. Erakordselt kõrge inflatsioon ja nõrk peeso on ka üks peamisi põhjuseid, miks Argentina börsiindeks on sel aastal mitmekordistunud ja on seega maailmas esimene.

FOTO: Natacha Pisarenko | AP/Scanpix