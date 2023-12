FOTO | Tippärimehele kuuluvat üht Eesti kaunimat eramut ei suudeta maha müüa. Aasta lõpp tõi turule muutuse

Suve hakul kajastas Delfi Ärileht, et müügis on üks Eesti kaunimaid eramuid, mille omanik on edukas ettevõtja. Seni on see müümata, kuigi hinda on näpuotsaga korrigeeritud. Kallist kinnisvara müüvad asjatundjad ütlevad, et lihtne sellise vara müük praegu ei ole.