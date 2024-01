INTERVJUU | Kinnisvaraekspert Peep Sooman: pelgan kõige enam seda, et kellelgi ütleb närv üles

Kinnisvaraekspert ning Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütleb eelmisele aastale tagasi vaadates, et see oli kinnisvaramaastiku vaatenurgast „üsna mõttetu“, kuid näeb saabunud aastal üht ohtu, mille realiseerumisest ta vahel poolnaljaga mõtleb. Kui see aga teoks saaks, siis oleks põrgu lahti. Intervjuus Delfi Ärilehele sõnab ta, meenutades lahkunud Marje Josingu öeldut, et peaasi, et raketid ei lendaks, muuga saame hakkama.