Eestis on viimas(t)e aasta(te)ga elektritootmiseks ehitatud rohkelt päikeseparke. Paljudele inimestele on tänavune talv esimene oma päikesepaneelidega elektrit toota. Mõnedele tuleb aga üllatusena, et jõulude ja aastavahetuse ajal polegi paneelidesse tehtud investeeringutest suurt kasu.