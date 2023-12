Läti tõstab uuest aastast alampalka. Maksutõusud kergitavad alkoholi ja puuviljade hinda

Tööjõuga seotud muudatused

Kui töötaja käib koolis, kuid tema eest tasub õppemaksu tööandja, kuna õpingud on seotud tööandjale vajalike oskuste omandamisega, siis ei pea tööandja õppemaksult maksma tööjõumakse. Varem oli see kohustuslik.

Ettevõtetele oluline

Läti on kehtestanud ka nn pangamaksu. Krediidiasutused, st eelkõige pangad peavad uuest aastast maksma kasumilt 20 protsenti lisamaksu.

Aktsiisid

Käibemaks

Selleks, et leevendada inflatsiooni mõju väikeettevõtjatele, suurendatakse nende maksukohustuslaseks registreerimise piiri aastas 40 000 eurolt 50 000 euroni. See tähendab, et kui käibemaksuga maksustatavate toodete ja teenuste kogumaksumus ei ületanud eelneva 12 kuu jooksul 50 000 eurot, ei pea väikeettevõtja end käibemaksukohuslaseks registreerima.