Jaeketid jõulupühadest: inimesed valisid üha rohkem soodushinnaga tooteid

„Viimase paari aasta elukalliduse tõus on mõjutanud tugevalt tarbijate käitumist ning jõuluostud pole siinkohal erandiks ehk jälgitakse hoolega sooduspakkumisi ja ühikuhinda,“ kommenteeris Prisma Peremarketi kategooriajuht Malle Luhter.

Teisedki jaeketid juhivad tähelepanu eelkõige just soodushindade olulisusele „Koguseliselt jäid müügid suures pildis sarnaseks möödunud aastaga, kuid selgelt tunti rohkem huvi kampaaniatoodete vastu,“ võttis jõulud kokku näiteks Coop Eesti ostudirektor Oliver Rist. Just seetõttu oli ka tänavu Coopis kampaaniatooteid tavapärasest rohkem. Samuti märkas ettevõte, et kange alkoholi asemel eelistati rohkem lahjemat jooki.