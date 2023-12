Rail Baltica kuulutas välja hanked pea 53 kilomeetri ulatuses raudtee rajamiseks

„Rail Baltica raudtee ehitamine on kahtlemata nii meie 2024. kui ka sellele järgnevate aastate prioriteediks. Aasta pärast tahame näha, et käiks aktiivne raudtee alusehitus rohkem kui kolmandikul Eesti osal tulevasest raudteest. See võimaldab meil püsida graafikus, kus saaksime 2030. aastal alustada rongiliiklusega,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.