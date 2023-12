Nvidia tuleb turule uue kiibiga, mis vastab USA ekspordipiirangutele

Hiina tarbijatele mõeldud Nvidia veebilehel on kirjas, et Nvidia RTX 4090D on 11% vähem CUDA-t, kui kiipidel, mida müüakse väljaspool Hiinat. Uutmoodi kiip tuuakse turule jaanuaris. RTX on Nvidia täiendatud mängude jaoks mõeldud graafikaprotsessorite sari. CUDA (Compute Unified Device Architecture) on NVIDIA loodud paralleelarvutuse platvorm ja programmeerimismudel, mis võimaldab märkimisväärset kasvu andmetöötluse jõudluses, kasutades selleks graafikaprotsessorit.

Ettevõtte kõneisiku sõnul on uus kiip disainitud eeldusega, et see vastaks USA valitsuse ekspordinõuetele. Seetõttu tegi ettevõte toote väljatöötamise ajal tihedat koostööd USA valitsusega. Washington on ekspordipiirangud seadnus peamiselt Hiinale, et välistada hiinlastel juurdepääs väga kõrgele arendatud kiipidele, mis on toodetud Ameerikas.

Ekspordireeglid on peamiselt suuanud kiipidele, mis oluliselt täiustavad tehisintellektiga seotud arendusi. Kuid nüüd on n-ö tulejoonel ka osad mängudele suunatud protsessorid, mida on samuti võimalik potentsiaalselt kasutada tehisintellekti hüvanguks. 17. oktoobril seati Nvidia RTX 4090 USA-s valmistatud keelatud kiipide listi. Nvidia aktsiad on tänavu tõusnud ligi 245%. Tõus on tulnud peamiselt nõudlusest tehisintellekti suunal.