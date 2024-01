Eksminister lapsetegemise ärist: see on Eesti iduettevõtete ajaloos kõige mõjusama nn prototüübi läbilöök

2021. aastal pani Kristjan Järvan aluse ettevõttele, mille eesmärk on kokku viia rikkad mehed ja last soovivad naised, kel kaaslast leitud ei ole, aga soov maimuke ilmale tuua on suur. Vahepeal pidas Järvan ministriametit, kuid on juba mõnda aega riigitüüri juurest eemal. Viimastel riigikogu valimistel ta valituks ei osutunud.