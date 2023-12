LHV maakleritegevuse juht: võlakirjadest on saanud paljude jaeinvestorite portfelli lahutamatu osa

Negatiivse poole pealt jäime aasta jooksul ilma kolmest kaubeldavast ettevõttest. Pea 26 aastat Tallinna börsi põhinimekirjas kaubelnud ja pikalt täiendavaid rahasüste vajanud Baltika aktsiaga tehti viimased tehingud augusti lõpus, mil suuromanik ettevõtte väikeinvestoritelt välja ostis. Ipodroomi ajal alternatiivturule First North tulnud ettevõtted avastasid, et suurest aktsionäride arvust pole eriti kasu, kui nad vajalikul ajal pole nõus oma rahakotiraudu avama.

Kui IPO teemal jätkata, siis jääb 2023. aastast meelde ka järjekordne põhinimekirja uus tulija Infortar, kes kasvatas börsi kogukapitalisatsiooni rohkem kui poole miljardi euro võrra. Infortari lisandumisega on nüüd Tallinna börside põhinimekirjas kaubeldavate ettevõtete väärtus üle 5 miljardi euro. Nii IPO ise kui ka esimesed kauplemisnädalad on jätnud investorid veidi äraootavale seisukohale. Ilmselt tuleb aktiivsuse kasvuks ära oodata 2023. aasta majandustulemused.

Alustades positiivsest – rahul saavad ilmselt olla kohalikud võlakirjainvestorid, kes sel aastal toimunud emissioonidest osa võtsid. Suure huvi tõttu ülemärgitud pakkumised andsid kärsitumatele investoritele võimaluse teenida saadud võlakirja müügiga ühe aasta tootluse juba esimesel kauplemispäeval. Investeerimisteemalistes sotsiaalmeediakogukondades kaasnenud melu näitab selgelt, et Eestis on nüüd täiesti arvestatav kogus investoreid, kelle jaoks ei pea rääkima võlakirjast kui alternatiivist aktsiatele, vaid et võlakirjadest on saanud ka paljude jaeinvestorite portfelli lahutamatu osa. Võrdluseks, et LHV septembris toimunud võlakirjapakkumisel oli rohkem märkijaid kui Tallinna Sadama IPO-l.

Näiteks oleks Hagen Bikesil piisanud rahalistest raskustest ülesaamiseks sellest, kui iga olemasolev investor oleks andnud kas või 50–100 eurot. Pakkumine jättis investorid aga külmaks ning ettevõte esitas seejärel pankrotiavalduse. Huvitav saab olema ka näha, milliseks kujuneb Clevoni edasine saatus ning kas ettevõttel õnnestub loodetud rahasüst leida väljaspool First Northi.

USA börsil jätkus nihe tehnoloogiasektori poole

Kui eelmise aasta lõpus rääkisime S&P 500 indeksi jõudmisest karuturu lähedale, siis lõppeval aastal on väikeste tagasilöökidega sisuliselt ainult ülespoole liigutud. Aasta lõpeb indeksile üle 26% tootlusega ehk oleme jälle pulliturul, kusjuures indeks on tegemas oma kõigi aegade tippu. Sama on ka Euroopa 600 suurimat ettevõtet koondava STOXX Europe 600 indeksiga, mis on oma ca 12% tõusuga samuti kõigi aegade tipu lähedal.

Aastaga on toimunud muudatus USA turu vedurite osas. Kui varem andsid tooni viis FAANG aktsiat, siis aastaga on välja vahetatud Netflix ja lisandunud kolm ettevõtet annavad kokku maagilise seitsmiku. Nende hulka kuuluvad Meta (varasem Facebook), Amazon, Apple, Alphabet (Google emafirma), Microsoft, Tesla ja kiibitootja Nvidia. Masside teadvusse ja edumeelsemate kasutusse jõudnud tehisintellekti (AI) lahenduste buumil on siin oma osa, tõstes just eriti Nvidia aktsiate väärtust ja tulevikuootusi kasuminumbrite osas. Maagilise seitsme rolli ilmestab fakt, et ilma nende ettevõteteta oleks S&P 500 aastane tootlus alla 10%.

Isegi kui investeerida MSCI World indeksisse, on see väga tugevalt kaldu USA tehnoloogiasektori poole. Need seitse ettevõtet moodustavad ca 17% kogu maailma indeksist. See on rohkem kui Jaapani, Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa ja Kanada osakaal kokku. Ka S&P 500 enda indeksist moodustavad need seitse ettevõtet üle veerandi. Selline kontsentreeritus on ühe rohkemad kommentaatorid hurjutanud investoreid vaatama indeksite asemel aktiivse juhtimise poole tagasi, et leida peidetud pärle väiksemate ettevõtete seast.