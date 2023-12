Eesti Panga 2024. aasta eelarve on üle 30 miljoni euro

Eesti Pangas on järgmisel aastal plaanitud täistööajale taandatult 241,3 töökohta, mis on sisuliselt sama tase nagu 2023. aastal. Eesti Panga personalikulud on 2024. aastal 15,7 miljonit eurot. Eesti Panga eesmärk on hoida oma töötajate palku ligikaudu samal tasemel kui võrreldavates rollides töötajatel Tallinna finantssektoris, millega keskpank tööturul peamiselt konkureerib.