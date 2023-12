Tarmo Tanilas: targale investorile on üks instrument, mille poole igal ajal vaadata

Finantsturgude tervise üheks peamiseks võtmeküsimuseks on kujunemas raha hind. Kõrged intressid on kiiresti vähendanud inimeste säästumäära ning suurendanud isiklikus eelarves märkimisväärselt laenude tasumiseks kuluvat summat. Samal ajal on paljude riikide eelarvedefitsiit kasvanud tasemele, mis nõuab maksude tõstmist. See annab aga omakorda järgmise löögi ettevõtete ning eraisikute toimetulekule.

Palju räägitakse majanduslanguse ohust ja püütakse seda erinevate indikaatoritega prognoosida. Bear steepening on üsna haruldane nähtus finantsturgudel, mis vähendab majanduses pehme maandumise narratiivi. Võlakirjakõver on endiselt inversioonis ehk lühiajaliste võlakirjade tootlus on kõrgem kui pikaajaliste võlakirjade oma. Lihtsustatult öeldes on kaks viisi, kuidas võlakirja kõver normaliseerub – lühiajaliste võlakirjade tootlus kukub ära kiiremini kui pikaajaliste võlakirjade tootlus (bull steepening) või pikaajaliste võlakirjade tootlus tõuseb kiiremini kui lühiajaliste võlakirjade tootlus (bear steepening). Ajalooliselt on normaliseerumine toonud majanduslanguse ja seeläbi raha hinna odavnemise. Bear steepening nähtusi on ajalooliselt esinenud aastatel 1966, 1969, 1981, 2007 ja nüüd. Sellises magnituudis bear steepening nagu meil praegu on, võib võrrelda vaid aastaga 1969. Tol aastal pärast võlakirja kõvera normaliseerumist kukkus majandus langusesse kaks kuud hiljem, mis viis SP500 väärtuse 28% allapoole.