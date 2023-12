PlusPlus Capital esitas kohtule saneerimisavalduse

PlusPlus Capitali juhatuse liikme Kaarel Raiki sõnul esitas ettevõte saneerimisavalduse, kuna on ajutiselt raskustes Frankfurdi börsil noteeritud tütarettevõtte eurovõlakirjade intressi tasumisega ja erinevate kokkulepitud tagasiostude lõpule viimisega.

„Vaatamata jõupingutustele ei õnnestunud meil sõlmida finantseerimislepingut kapitali kaasamiseks ja seeläbi teha kokkulepitud makseid käesoleva aasta lõpuks. Samal ajal on meie ärimudel jätkusuutlik, igapäevased rahavood positiivsed ja varade maht suur. Seetõttu usume, et saneerimismenetluse algatamine on tänases olukorras parim viis tagada nii ettevõttele kui investoritele jätkusuutlik lahendus,“ lausus Raik.