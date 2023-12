13. kuu on traditsioon, mis sai alguse 1970. aastatel Filipiinidel ja on seejärel levinud üle kogu maailma. Selleks, et premeerida töötajaid aasta jooksul tehtud töö eest ning aidata pühade ajal kulusid katta, hakkasid ülemused detsembris pakkuma lisapalka, mis võrdub ühe kuu palgaga.

Praeguseks on 13. kuu boonus muutunud seaduslikuks nõudeks paljudes Ladina-Ameerika riikides, kus seda tuntakse „aguinaldo“ nime all. Euroopa lähenemisviis 13. kuupalgale on keeruline, sest tasustamispoliitika on sageli ettevõttespetsiifiline või tööstusharu-põhine.