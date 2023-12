Amazon Prime Video võtab uuel aastal kasutusse reklaamid

Amazoni voogedastusteenus Prime Video hakkab alates jaanuari lõpust sisse viima „piiratud reklaami“ filmides ja telesaadetes. Kui kliendid soovivad kasutada teenust reklaamivabalt, on see ettevõtte sõnul võimalik, kuid sel juhul tuleb rohkem maksta.

Reklaamide lisamise eesmärk on „jätkata investeerimist köitvasse sisusse“, teatas Amazon oma avalduses, rõhutades, et Prime’i liikmelisuse tavahind jääb samaks.

Netflix ja Disney+ on võtnud kasutusele taskukohasemad reklaamiga voogedastuse võimalused, et meelitada eelarveteadlikke tarbijaid. Erinevalt konkurentidest ei ole Amazoni reklaamtoetusega tasandiga seotud allahindlust, seega peavad kliendid reklaamivaba vaatamise eest maksma lisatasu.

Striimingteenustel on raskusi, et püsima jääda ning nad vajavad lisatulu reklaamidest ja suurematest tellimustasudest, et tulla toime sisu, litsentsimise ja turu konkurentsipõhise laienemise kasvavate kuludega.