Bolti värske ja väike kodumaine konkurent üllatab täna Rapla linnas inimesi teistmoodi "taksoga“

„Meie töö turule tuleva firmana on eristuda ja mõelda, kuidas on võimalik asju teisiti teha. Autoga on kõik sõitnud - mõtlesime, et läheks õige ajas tagasi!“ naerab Hoogi sotsiaalmeediajuht Sam Schmidt. „Kui paljud inimesed on sõitnud ehtsal tõllal? Veel enam, tellinud selle endale telefonirakendusest? Nüüd on neil see võimalus.“