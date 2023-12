Ekspert kaubanduskeskuste ühest nähtusest: kuidas ära tunda pahatahtlikud ja halvad müügimehed?

Mõeldes sõnale „müük“ tulevad paljudele silme ette kaubanduskeskuste koridorides inimesi peatavad noored, viisakad riided seljas ja sülearvuti näpus. Sageli meenuvad telefonikõned, millega üritatakse müüa raamatuid, ajakirju või kosmeetikat. „Pealetükkivad ja manipulatiivsete võtetega müüjad on jätnud eestlastele müügitööst halva, pähemääriva mulje. Nii on müügil Eestis pigem negatiivne maine. Tegelikult on müük lihtsalt inimeste aitamine, nende murede ja vajaduste väljaselgitamine ning selle põhjal lahenduste pakkumine,“ ütles Tele2 müügitreener Veiko Reimand. Nii kehtib näiteks Tele2-s reegel, et inimestele tasub soovitada tooteid või teenuseid vaid juhul, kui konsultant on siiralt veendunud, et see on kliendi jaoks mõistlik.